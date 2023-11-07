В Марокко ожидают, что газопровод Nigeria Morocco станет источником энергоснабжения Европы

Также он должен поспособствовать экономическому развитию африканских стран, отметил король Марокко Мухаммед VI

РАБАТ, 7 ноября. /ТАСС/. Подводный газопровод Марокко - Нигерия (Nigeria Morocco Gas Pipeline, NMGP) станет надежным источником энергоснабжения стран Европы. Об этом заявил в понедельник король Марокко Мухаммед VI в речи к нации по случаю 48-й годовщины "Зеленого марша".

"Марокко - страна, известная своей стабильностью и надежностью, четко понимает проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются африканские страны, особенно те, которые расположены на побережье Атлантического океана. На самом деле, несмотря на качество человеческих ресурсов и изобилие природных ресурсов, атлантическая Африка испытывает значительный дефицит в плане инфраструктуры и инвестиций", - отметил монарх.

"Чтобы исправить такое положение дел, мы работаем вместе с нашими братьями в Африке и всеми нашими партнерами над разработкой практических и эффективных решений, подкрепленных международным сотрудничеством", - продолжил он.

"Именно в эти рамки попадает стратегический проект газопровода Марокко - Нигерия, рассматриваемый как механизм региональной интеграции, направленный на объединение условий для общего экономического развития, на запуск динамики, способствующей развитию в атлантической полосе. Этот проект также станет надежным источником энергоснабжения европейских стран", - заверил Мухаммед VI.

Инициаторами строительства самого длинного в мире подводного газопровода протяженностью 5 660 км выступили в 2016 году король Марокко Мухаммед VI и президент Нигерии Мухаммаду Бухари. Как ожидается, магистраль газопровода будет проложена по дну Атлантического океана вдоль побережья Западной Африки. Проект в будущем также планируется использовать для обеспечения экспорта газа в ЕС через марокканскую территорию.

В Марокко и Нигерии уверены, что газопровод будет способствовать улучшению условий жизни населения и интеграции экономики региона.