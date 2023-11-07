Лидер Кубы принял участие в открытии павильона РФ на международной выставке в Гаване

Вместе с Мигелем Диас-Канелем павильон посетили вице-премьер Рикардо Кабрисас и министр экономики и планирования Алехандро Хиль

ГАВАНА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял участие в церемонии открытия российского павильона на начавшей свою работу в понедельник 39-й Международной многоотраслевой выставке-ярмарке FIHAV-2023 в Гаване, передает корреспондент ТАСС.

Глава государства прибыл в павильон, где представлены более 20 компаний из России, в сопровождении вице-премьера Кубы Рикардо Кабрисаса и министра экономики и планирования Алехандро Хиля Фернандеса. Диас-Канель лично поприветствовал российских участников выставки и осмотрел экспозицию павильона.

"Сегодняшнее мероприятие - еще одно свидетельство растущего интереса российских предпринимателей к кубинскому рынку, что является следствием договоренностей, достигнутых в ходе 20-го заседания двусторонней Межправкомиссии в мае этого года, - сказал на церемонии открытия посол РФ в Гаване Виктор Коронелли. - Уверен, что экспозиция внесет существенный вклад в укрепление и развитие торгово-экономических и инвестиционных связей между нашими братскими народами".

В павильоне представлены более 20 российских компаний, работающих в сфере нефтегазовой и химической промышленности, информационных технологий, в строительстве и инжиниринге, производстве автомобилей, пищевой промышленности, медицине и фармацевтике, логистике. Кроме того, отдельно представлен стенд Рязанской области.

39-я Международная многоотраслевая выставка-ярмарка FIHAV-2023 проводится с 6 по 11 ноября в 25 павильонах выставочного комплекса "Экспокуба" на площади 600 тыс. кв. м на южной окраине кубинской столицы. В мероприятии принимают участие представители компаний из более чем 60 стран, среди которых Бразилия, Венесуэла, Испания, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия и Франция.

FIHAV - самый крупный торгово-промышленный форум на Кубе и в Карибском регионе, а также один из самых представительных в Латинской Америке. Выставка проводится с 1983 года при содействии Министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы, а также торговой палаты страны.