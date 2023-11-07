"Известия": iPhone лидирует по продажам в рублях в России

Доля американского бренда в денежном выражении составила 29% рынка всех смартфонов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. iPhone лидирует среди смартфонов по продажам в денежном выражении, несмотря на прекращение компанией Apple официальных поставок в Россию и сокращение продаж гаджетов в штуках. Об сообщили газете "Известия" в пресс-службе МТС.

"Доля американского бренда в денежном выражении укрепилась на 5 процентных пунктов и составила 29% рынка всех смартфонов", - сообщили в пресс службе оператора.

Отмечается, что по этому показателю с января по сентябрь 2023 года доля выручки Apple за продукцию осталась на уровне аналогичного периода 2022 года, несмотря на прекращение официальных продаж в России.

При этом в штуках продажи iPhone за первые три квартала 2023 года сократились с 11% до 9% из-за перераспределения спроса в сторону китайских брендов.