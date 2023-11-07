Под Новосибирском планируют запустить терминал для отправки грузов в Китай и страны АТР

Предполагается, что он будет работать на территории промышленно-логистического парка в Мошковском районе области

НОВОСИБИРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Контейнерный терминал на территории промышленно-логистического парка для транспортировки грузов по внутрироссийским и международным направлениям, в том числе в Китай и страны Азиатско-Тихоокенского региона, планируется запустить в Мошковском районе Новосибирской области. Первые контейнерные поезда с территории парка будут отправлены до конца года, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников.

"Модернизация железнодорожной ветки и развитие контейнерного терминала для переработки крупнотоннажных контейнеров позволит формировать на нем ускоренные контейнерные поезда с отправкой во внутрироссийские и международные направления, в том числе в Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В перспективе терминал будет обрабатывать четыре контейнерных поезда в месяц. Отправка первых поездов планируется в конце 2023 года", - сообщил министр.

Он отметил, что промпарк имеет выгодное транспортное расположение. В непосредственной близости находится федеральная трасса Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Иркутск, на которую обеспечен выход из парка, а также имеется железнодорожная ветка с примыканием к станции Мошково.

Как уточнил министр, инвестором выступает ООО "АльянсТрансТорг", занимающееся деревообработкой, общий объем инвестиций в проект - 100 млн рублей, территория ПЛП - 20,3 га. Специализация парка - это производства резидентов в сфере деревообработки, переработки зерновых культур и логистики (грузообработки и перевозки зерна, зернопродуктов и товаров из дерева).

"Реализация инвестиционного проекта осуществляется на площадке ремонтного завода, который прекратил свое существование. В настоящее время компания осуществляет реновацию завода, восстановление инженерных коммуникаций (в том числе энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение), приобретение оборудования; восстановлена часть производственных зданий, созданы новые складские комплексы на территории ПЛП "Мошковский", - добавил Решетников.