Xinhua: Moderna начала строить свой первый фармацевтический завод в Китае

На территории объекта будут расположены как производственные мощности, так и научно-исследовательское подразделение, сообщает агентство

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Биотехнологическая компания Moderna приступила к строительству своего первого фармацевтического завода на территории Китая. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, инвестиции в производство составят порядка 3,6 млрд юаней (более $500 млн). На территории объекта будут расположены как производственные мощности, так и научно-исследовательское подразделение.

Площадь участка в шанхайской промзоне "Синьчжуан", где находится завод, составляет порядка 18 га. Проект реализуется в соответствии с соглашением, достигнутым между местными властями и компанией. Предполагается, что подобное сотрудничество позволит ускорить процесс выхода на китайский рынок новых медицинских продуктов.