Почти треть россиян планирует совершать покупки на распродажах в ноябре-декабре

Как показало исследование медиахолдинга Rambler&Co, 41% аудитории распродаж планирует совершить покупку на сумму от 3 тыс. до 10 тыс. рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Почти треть россиян собираются совершать покупки в ходе распродаж, которые пройдут в ноябре-декабре 2023 года. Об этом говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Почти треть (32%) россиян планируют совершать покупки на ближайших распродажах в ноябре-декабре 2023 года. Остальным наличие скидок не принципиально", - говорится в исследовании.

Отмечается, что 41% аудитории распродаж заранее закладывает от 3 тыс. до 10 тыс. рублей на покупки, 20% - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. В свою очередь 16% респондентов готовы тратить до 3 тыс. рублей, 12% рассчитывают на покупки от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а 11% планируют крупные покупки с минимальной ценой 50 тыс. рублей. "При этом треть (33%) из тех, кто намерен участвовать в распродажах, планирует закупить подарки к Новому году, 19% - одежду и обувь, 16% - бытовую технику, 12% - еду (включая деликатесы) и напитки. 5% приобретут косметику и средства по уходу, столько же (5%) - мебель и товары для дома, 4% - украшения и аксессуары, еще 4% - цифровые товары, 2% - медицинские", - сказано в результатах опроса.

Также, согласно представленным данным, 32% от всех респондентов читают информацию об акциях на новостных и развлекательных онлайн-медиа, 25% узнают из рекламы по ТВ, 23% - из соцсетей и мессенджеров. Для 20% главный источник - наружная реклама. "Большинство респондентов (47%) совершат покупки спонтанно, ни на кого и ни на что не ориентируясь. 30% примут решение по отзывам на маркетплейсах и специализированных сайтах, 18% - по обзорам, подборкам в онлайн-СМИ и материалам от экспертов. Мнению консультантов доверятся 3%, только рекламе - 2%", - отмечаются в исследовании.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 26 октября по 2 ноября 2023 года, охват составил более 100 тыс. интернет-пользователей, среди которых 52% мужчин и 48% женщин.