Товарооборот России и КНР в январе - октябре вырос на 27,7%

Экспорт из КНР в Россию увеличился на 52,2%, следует из данных Главного таможенного управления республики

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Товарооборот России и Китая в годовом исчислении в январе - октябре вырос на 27,7%, достигнув $196,48 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт из Китая в РФ за 10 месяцев увеличился на 52,2% и составил около $90,08 млрд. Импорт российских товаров вырос на 12,4%, до $106,4 млрд. Таким образом, положительное сальдо России за отчетный период составило $16,32 млрд, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года примерно на 53%.

Только в октябре объем торговли двух стран достиг $19,79 млрд, уменьшившись по сравнению с сентябрем на 9%. Импорт из России в месячном исчислении сократился на 3,7%, до $11,1 млрд, экспорт Китая понизился на 10,2%, до $8,69 млрд.

Основная часть стоимости ввозимых из РФ в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочих ключевых статей импорта - медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. КНР экспортирует в Россию широкий перечень продукции, значительная доля которой приходится на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры. Кроме того, республика поставляет российской стороне такое важное стратегическое сырье, как германий.

Товарооборот между Россией и Китаем в 2021 году вырос на 35,8%, до $146,88 млрд. В 2022 году он увеличился на 29,3%, до рекордных $190 млрд. Как отметил в октябре министр экономического развития РФ Максим Решетников, объем российско-китайской торговли быстро увеличивается и в 2023 году теоретически может достигнуть $215-220 млрд.