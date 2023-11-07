В Новосибирской области сообщили о снижении урожая зерновых из-за засухи

По итогам осенней уборочной компании удалось собрать на 1 млн тонн культур меньше, чем в 2022 году, отметил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко

НОВОСИБИРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Урожай зерновых в Новосибирской области по итогам осенней уборочной компании составил около 2,36 млн тонн, что почти на 1 млн тонн меньше урожая 2022 года. Это связано с последствиями засухи, сообщил на оперативном совещании областного правительства министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

"Фактически обмолочено на текущую дату 1 млн 510 тыс. га - 97,4%. На 40 тыс. га предстоит завершить уборку в весенний период 2024 года. Валовой сбор в первоначально оприходованном весе - 2 млн 360 тыс. тонн, и первоначальный прогноз по валовому сбору в весе после доработки у нас был 2 млн 176 тыс. тонн, [он] должен оправдаться", - сказал министр.

Лещенко отметил, что низкие объемы зерновых связаны с отсутствием осадков и температурными аномалиями (на поверхности почвы воздух прогревался до 70 градусов и более), что стало причиной гибели и повреждения растений. По итогам уборочной кампании 2022 года валовой сбор зерновых составил 3 млн 395 тыс. тонн.

В июле в Новосибирской области из-за засухи был введен режим ЧС, от неблагоприятных метеорологических условий в той или иной степени пострадали 20 из 30 районов региона. Лещенко сообщал, что аномально сухая и жаркая погода, суховеи в сочетании с почвенной засухой привели к сложной обстановке в южных, юго-западных, западных районах области, а также в центральной части региона. Ситуация вызвала большие сложности с кормозаготовительной кампанией из-за низкого урожая многолетних трав, являющихся основой кормовой базы скота.