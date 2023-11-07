7 ноября, 04:03

Число занятых в малом и среднем бизнесе россиян превысило 30 млн человек

Наибольший рост в секторе МСП отмечается в Калмыкии, Ингушетии и Дагестане, говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Численность занятых в малом и среднем бизнесе россиян, включая индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых, в сентябре 2023 года достигла 30,48 млн человек, увеличившись по сравнению с сентябрем 2022 года на 8,5%. Такие данные приводит в своем исследовании аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Читайте также
МСП новых регионов получили кредитно-гарантийную поддержку на 1,1 млрд рублейМСП за счет зонтичных поручительств привлек за девять месяцев более 181 млрд рублейДля МСП сохранят три льготные программы кредитования после повышения ключевой ставки ЦБ

"В сентябре 2023 года количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) составило 30,48 млн человек, увеличившись по сравнению с сентябрем 2022 года на 2,4 млн человек или на 8,5%. Из них свыше четверти (28%) или 8,5 млн человек, являются плательщиками налога на профессиональный доход, то есть самозанятыми, численность которых продолжает бурно расти и за последний год увеличилась в 1,5 раза", - говорится в материалах FinExpertiza.

Наибольший рост количества трудящихся в секторе МСП, по данным исследования, отмечается в Калмыкии (54,8%), Ингушетии (44,9%), Дагестане (38,7%), Чечне (35,9%) и Тыве (29,8%). Сокращение занятости произошло лишь в пяти регионах - Ненецком автономном округе (7,8%), Камчатском крае (6,6%), Чукотском автономном округе (4,6%), Магаданской (1,9%) и Сахалинской областях (0,6%).

В FinExpertiza напомнили, что после начала пандемии для сектора МСП, пользующегося налоговыми, финансовыми и административными льготами со стороны государства, меры господдержки были расширены. В частности, для МСП ввели пониженные тарифы страховых взносов с зарплат свыше МРОТ. А микробизнес и фрилансеры получили возможность легализоваться за счет налогового режима для самозанятых, предусматривающего пониженную налоговую ставку и отсутствие сложной бухгалтерии. В результате за неполные три года, с начала 2021 года, сектор МСП привлек 7,5 млн работников, расширившись на треть.

Рост МСП за счет самозанятых

Эксперты службы подсчитали, что на одно малое или среднее предприятие сейчас приходится в среднем 5,5 работника, годом ранее было 3,3. На фоне восстановления экономики и потребительского спроса растут и финансовые показатели МСП. Начиная с мая 2023 года, выручка увеличивается, в сентябре рост оборотов в расчете на каждое предприятие составил 6,2% в реальном выражении год к году.

"Общее количество работников МСП, ИП и самозанятых в последние годы поступательно растет и на сегодняшний день составляет около 40% от общего числа занятых в экономике. При этом занятость в МСП увеличивается в основном за счет роста числа самозанятых. Часть из них ранее трудились "всерую", без уплаты налогов, а теперь решили официально оформить свой статус - в этом случае статистический рост занятости связан не с фактическим увеличением рабочих рук, а с обелением рынка труда. С другой стороны, для части самозанятых эта деятельность является подработкой, которую человек совмещает со своей основной работой на предприятии - регистрация таких людей самозанятыми либо ИП также означает не рост численности работников, а расширение трудовых функций у одного и того же специалиста", - приводятся в исследовании слова президента FinExpertiza Елены Трубниковой.

Регионы прирастают малым

По данным анализа аудиторско-консалтинговой сети, в абсолютном выражении наибольший прирост занятых в МСП отмечался в Москве (354 тыс. человек), Московской области (161,4 тыс. человек), Санкт-Петербурге (147,2 тыс. человек), Краснодарском крае (133,9 тыс. человек) и Дагестане (98,5 тыс. человек). Эти регионы обеспечили свыше трети всего годового прироста трудящихся в малом бизнесе. Минимальный рост численности работающих в малом и среднем бизнесе наблюдался в Псковской области, Республике Коми, Орловской области, Хабаровском крае и Владимирской области. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация