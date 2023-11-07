Число занятых в малом и среднем бизнесе россиян превысило 30 млн человек

Наибольший рост в секторе МСП отмечается в Калмыкии, Ингушетии и Дагестане, говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Численность занятых в малом и среднем бизнесе россиян, включая индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых, в сентябре 2023 года достигла 30,48 млн человек, увеличившись по сравнению с сентябрем 2022 года на 8,5%. Такие данные приводит в своем исследовании аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"В сентябре 2023 года количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) составило 30,48 млн человек, увеличившись по сравнению с сентябрем 2022 года на 2,4 млн человек или на 8,5%. Из них свыше четверти (28%) или 8,5 млн человек, являются плательщиками налога на профессиональный доход, то есть самозанятыми, численность которых продолжает бурно расти и за последний год увеличилась в 1,5 раза", - говорится в материалах FinExpertiza.

Наибольший рост количества трудящихся в секторе МСП, по данным исследования, отмечается в Калмыкии (54,8%), Ингушетии (44,9%), Дагестане (38,7%), Чечне (35,9%) и Тыве (29,8%). Сокращение занятости произошло лишь в пяти регионах - Ненецком автономном округе (7,8%), Камчатском крае (6,6%), Чукотском автономном округе (4,6%), Магаданской (1,9%) и Сахалинской областях (0,6%).

В FinExpertiza напомнили, что после начала пандемии для сектора МСП, пользующегося налоговыми, финансовыми и административными льготами со стороны государства, меры господдержки были расширены. В частности, для МСП ввели пониженные тарифы страховых взносов с зарплат свыше МРОТ. А микробизнес и фрилансеры получили возможность легализоваться за счет налогового режима для самозанятых, предусматривающего пониженную налоговую ставку и отсутствие сложной бухгалтерии. В результате за неполные три года, с начала 2021 года, сектор МСП привлек 7,5 млн работников, расширившись на треть.

Рост МСП за счет самозанятых

Эксперты службы подсчитали, что на одно малое или среднее предприятие сейчас приходится в среднем 5,5 работника, годом ранее было 3,3. На фоне восстановления экономики и потребительского спроса растут и финансовые показатели МСП. Начиная с мая 2023 года, выручка увеличивается, в сентябре рост оборотов в расчете на каждое предприятие составил 6,2% в реальном выражении год к году.

"Общее количество работников МСП, ИП и самозанятых в последние годы поступательно растет и на сегодняшний день составляет около 40% от общего числа занятых в экономике. При этом занятость в МСП увеличивается в основном за счет роста числа самозанятых. Часть из них ранее трудились "всерую", без уплаты налогов, а теперь решили официально оформить свой статус - в этом случае статистический рост занятости связан не с фактическим увеличением рабочих рук, а с обелением рынка труда. С другой стороны, для части самозанятых эта деятельность является подработкой, которую человек совмещает со своей основной работой на предприятии - регистрация таких людей самозанятыми либо ИП также означает не рост численности работников, а расширение трудовых функций у одного и того же специалиста", - приводятся в исследовании слова президента FinExpertiza Елены Трубниковой.

Регионы прирастают малым

По данным анализа аудиторско-консалтинговой сети, в абсолютном выражении наибольший прирост занятых в МСП отмечался в Москве (354 тыс. человек), Московской области (161,4 тыс. человек), Санкт-Петербурге (147,2 тыс. человек), Краснодарском крае (133,9 тыс. человек) и Дагестане (98,5 тыс. человек). Эти регионы обеспечили свыше трети всего годового прироста трудящихся в малом бизнесе. Минимальный рост численности работающих в малом и среднем бизнесе наблюдался в Псковской области, Республике Коми, Орловской области, Хабаровском крае и Владимирской области.