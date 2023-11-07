Резервный банк Австралии повысил базовую учетную ставку до 12-летнего максимума

Представители банка отметили, что в будущем ставка может быть повышена еще раз

СИДНЕЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Резервный банк Австралии (RBA) впервые за последние полгода повысил базовую учетную ставку - до 4,35%, что является самым высоким показателем за последние 12 лет.

"Правление RBA приняло решение повысить базовую учетную ставку на 25 процентных пунктов, до 4,35%. Инфляция в Австралии миновала свой пик, но все еще слишком высока и более устойчива, чем мы предполагали. Она будет снижаться, но, похоже, медленнее, чем ожидалось, <…> и достигнет верхней границы целевого диапазона в 2-3% только к концу 2025 года, а не к середине 2024 года, как планировалось ранее", - заявила председатель правления банка Мишель Баллок.

Согласно данным RBA, после повышения базовой учетной ставки, первого с мая 2023 года, этот показатель стал самым высоким с ноября 2011 года. "Возвращение к целевым показателям остается приоритетом RBA, поскольку высокая инфляция осложняет жизнь всем и наносит ущерб функционированию экономики", - указали в банке, отметив, что в дальнейшем ставка может быть еще раз повышена.