Китай усилил контроль за импортом нефти и экспортом редкоземельных элементов

Решение будет действовать в течение двух лет

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Китайские власти усилили статистический контроль за импортом нефти, железной руды, медного концентрата и калийных удобрений, а также за экспортом редкоземельных элементов. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении, указанная продукция внесена в государственный реестр, обязующий лицензированные компании, вовлеченные в международные сделки с сырьем, предоставлять компетентным органам Китая ключевые данные о внешнеторговой деятельности. Сбором, упорядочиванием и анализом соответствующей информации на регулярной основе должна заниматься Китайская торговая палата по импорту и экспорту металлов, минералов и химической продукции (CCCMC).

Данное решение вступило в силу 31 октября и будет действовать в течение двух лет.

Аналогичные меры, как уточняется, прежде существовали в отношении 14 видов иной продукции. Речь идет об импортируемых народной республикой соевых бобах, рапсе, соевом, пальмовом и рапсовом масле, соевом шроте, свежем и сухом молоке, молочной сыворотке, свинине, говядине, баранине и связанных с ними субпродуктах, о кукурузных выжимках, а также сахаре, не подпадающем под тарифную квоту. В отношении всех этих товаров, как отмечается, продолжают действовать те же правила контроля.