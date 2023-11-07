7 ноября, 06:00,
обновлено 7 ноября, 06:17

МТС отменяет плату за раздачу интернет-трафика

Донат Сорокин/ ТАСС
© Донат Сорокин/ ТАСС

Решение принято в целях создания наиболее комфортных условий использования мобильного интернета для абонентов, сообщил оператор

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. МТС отменяет плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченными пакетами интернета, сообщает оператор.

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"В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика", - говорится в сообщении.

Точную дату отмену оплаты за раздачу интернет-трафика МТС не называет. В пресс-службе оператора уточнили ТАСС, что в связи с техническими особенностями реализации раздачи на вступление изменений в силу может потребоваться некоторое время.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 18 сентября обязала "большую четверку" операторов - МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 - отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, так как в службу поступило большое количество обращений абонентов компаний. В случае неисполнения требований ФАС может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Компания МТС изначально выступила против сохранения безлимитной раздачи интернета, поскольку это ведет к повышению стоимости тарифов для всех абонентов. Остальные операторы решила пойти на эти условия - "Мегафон" отменил плату с 23 октября, "Билайн" отменит до 1 декабря, "Теле2" - 22 ноября для новых абонентов. 

Теги:
Россия
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