Решение принято в целях создания наиболее комфортных условий использования мобильного интернета для абонентов, сообщил оператор

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. МТС отменяет плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченными пакетами интернета, сообщает оператор.

"В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика", - говорится в сообщении.

Точную дату отмену оплаты за раздачу интернет-трафика МТС не называет. В пресс-службе оператора уточнили ТАСС, что в связи с техническими особенностями реализации раздачи на вступление изменений в силу может потребоваться некоторое время.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 18 сентября обязала "большую четверку" операторов - МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 - отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, так как в службу поступило большое количество обращений абонентов компаний. В случае неисполнения требований ФАС может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Компания МТС изначально выступила против сохранения безлимитной раздачи интернета, поскольку это ведет к повышению стоимости тарифов для всех абонентов. Остальные операторы решила пойти на эти условия - "Мегафон" отменил плату с 23 октября, "Билайн" отменит до 1 декабря, "Теле2" - 22 ноября для новых абонентов.