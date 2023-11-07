Reuters: Индия хочет увеличить поставки коксующегося угля из РФ

В Нью-Дели сообщили, что в квартале, заканчивающемся в декабре, в южноазиатскую республику из России прибудет четыре партии коксующегося угля весом 75 тыс. тонн каждая

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноября. /ТАСС/. Глава сталелитейного управления страны (Steel Authority of India Limited, SAIL) Амаренду Пракаш заявил, что Индия хочет увеличить закупки российского коксующегося угля и ожидает четыре партии этого сырья из РФ до конца текущего года. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам Пракаша, которые агентство приводит в косвенной речи, в квартале, заканчивающемся в декабре, в южноазиатскую республику из РФ прибудет четыре партии коксующегося угля весом 75 тыс. тонн каждая.

Всего SAIL с апреля текущего года поставило из России восемь партий коксующегося угля, который является главным компонентом сталелитейного производства. Кроме РФ, его крупными импортерами в Индию являются Австралия и США. Объемы закупок индийцами этого сырья с апреля по август текущего финансового года составили 25,7 млн тонн.

Как отмечалось в исследовании "Яков и партнеры" и общероссийской общественной организации "Деловая Россия", опубликованном в преддверии Восточного экономического форума в сентябре, Россия к 2030 году может стать основным поставщиком коксующегося угля в Индию. По оценкам экспертов, критически важным становится вопрос развития логистики - как морской, так и железнодорожной. Если в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг" будет введен единый транспортный тариф, Россия сможет дополнительно экспортировать в Индию 33 млн тонн этого сырья, указывали они.