Экспорт морепродуктов из Японии в КНР упал на 90% из-за сброса воды с АЭС

Пекин ранее был крупнейшим покупателем Токио

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Экспорт морепродуктов из Японии в Китай в сентябре сократился на 90,8% по сравнению с показателем в том же месяце год назад. Об этом официально сообщило японское министерство сельского хозяйства, земледелия и лесоводства.

До начала сброса воды КНР был крупнейшим покупателем японских морепродуктов.

Их поставки в Китай сокращаются уже третий месяц подряд из-за введенного Пекином запрета на закупки. Такое решение приняли в КНР после начавшегося в конце августа сброса в океан технической воды с японской АЭС "Фукусима-1".

Токио утверждает, что она очищена от всех радиоактивных веществ кроме трития. Его концентрация в сбрасываемой в океан воде серьезно уменьшается за счет разбавления чистой морской водой. Проводимые в Японии анализы показывают, что содержание трития там во много раз ниже допустимой международной нормы. Международное агентство по атомной энергии одобрило операцию по сбросу воды с АЭС "Фукусима-1".