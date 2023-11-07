Служба доставки DHL повысила тарифы в России - РБК

На ценообразование повлияло несколько факторов, включая инфляцию, повышение стоимости топлива и аэропортовых сборов, отметили в издании

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Логистический оператор DHL увеличил в России тарифы на доставку, дополнительные сервисы и сборы, а также услуги по таможенному декларированию в среднем на 35% с 1 ноября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, отправленное DHL клиентам.

"В соответствии с глобальной политикой ценообразования компания DHL Express ежегодно пересматривает стоимость услуг, принимая во внимание целый ряд факторов, в числе которых инфляция, операционные и иные затраты, такие как стоимость авиационных перевозок, автомобилей и их комплектующих, ГСМ (горюче-смазочных материалов - прим. ТАСС) и топлива, в том числе и авиационного, увеличение тарифов на аэропортовые сборы. Все это оказывает существенное влияние на себестоимость наших услуг", - отмечается в письме.

Согласно опубликованному прейскуранту на сайте перевозчика, расценки за доставку по странам в расчете за 1 кг груза остались такими же, как раньше, но стоимость сопутствующих услуг выросла.

В пресс-службе российской DHL заявили РБК лишь то, что уровень индексации варьируется от страны к стране в зависимости от местных условий.