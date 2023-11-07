ФАС согласовала цены на аналог нидерландского гемостатического препарата

Стоимость одного флакона составила 29 302 рубля

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на "Стимплейт" - российский аналог гемостатического препарата "Энплейт" от нидерландской компании Amgen. Цена за один флакон составила 29,3 тыс. рублей. Об этом служба сообщила в своем Telegram-канале.

"ФАС согласовала цены на гемостатический препарат "Стимплейт". Это первый отечественный дженерик в рамках МНН ромиплостим. Согласованные ведомством предельные отпускные цены на "Стимплейт" снижены на 16%. Так, цена за один флакон (250 мкг ромиплостима) составила 29 302 рубля", - говорится в сообщении.

Сравнение проводилось относительно референтного лекарственного препарата иностранного производства "Энплейт". Его цена за аналогичный флакон зарегистрирована на уровне 34 891 рубля, объяснили в антимонопольном ведомстве.

Согласование цен на этот препарат повысит его доступность для граждан. В медорганизациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, отметили в ФАС.