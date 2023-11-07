Комитет СФ поддержал закон о налоговых льготах сервисным компаниям в авиаотрасли

Согласно документу, доходы в форме полученных в результате замены запчастей и расходы в виде переданных на замену запчастей исключаются из налогооблагаемых доходов и расходов в рамках налогообложения прибыли

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон, направленный на снижение дополнительных налоговых издержек сервисных компаний авиационной отрасли, оказывающих услуги доступа к складам (пулам) запасных частей.

Законом устанавливается, что передача имущества - как исправного, так и неисправного - при замене неисправных частей самолета на аналогичные исправные части при проведении ремонта в рамках возмездного оказания услуг облагается НДС по ставке в размере ноль процентов. При этом доходы в форме полученных в результате замены запчастей и расходы в виде переданных на замену запчастей исключаются из налогооблагаемых доходов и расходов в рамках налогообложения прибыли.

Таким образом, налоговую базу по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль в общеустановленном порядке будет формировать стоимость услуги по замене авиакомпонентов, в том числе при проведении технического обслуживания и ремонта воздушного судна.

Это повлечет за собой рост количества налогооблагаемых операций с соответствующим увеличением поступлений в бюджет НДС и налога на прибыль от стоимости оказанных услуг по замене авиакомпонентов, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года после одобрения Советом Федерации и подписания главой государства.