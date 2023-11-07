Диффтариф коснется тех, чье энергопотребление намного выше среднего в регионе

В Минэнерго отметили, что меры поддержки граждан в части субсидирования по электроэнергии необходимо делать более адресными для нуждающихся категорий

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Изменение стоимости при внедрении дифференцированных тарифов коснется только тех потребителей, которые используют электроэнергию для майнинга и в коммерческих целях и энергопотребление которых существенно выше среднего значения по региону. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс.

Он отметил, что возможное внедрение дифференцированных тарифов принимается решением соответствующего региона РФ самостоятельно с оценкой последствий, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан.

"Меры поддержки граждан в части субсидирования по электрической энергии необходимо делать более адресными для нуждающихся категорий. Изменение стоимости при внедрении дифференцированных тарифов коснется лишь потребителей, потребляющих электроэнергию существенно выше среднего значения по региону, использующих ее для майнинга и в коммерческих целях", - сказал замминистра.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 января 2024 года устанавливать в регионах РФ дифференцированный по объемам потребления тариф на электроэнергию для населения, если регион захочет увеличить размер перекрестного субсидирования - доплату бизнеса за снижение тарифов для населения. Тарифы для населения будут установлены с учетом ограничения предельных уровней, а конечную стоимость для граждан установят региональные тарифные органы. ФАС проконтролирует энерготарифы для граждан при переходе региона на дифференцированный тариф.

В антимонопольном ведомстве ожидают, что переход на дифференцированные тарифы позволит снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с "серым" майнингом.

О дифференциации тарифов

Правительство РФ в конце 2021 года дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Согласно постановлению, уполномоченные органы субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать тарифы на электроэнергию. При этом допускается дополнительная дифференциация тарифов в зависимости от объема потребления. Наряду с этим субъект РФ получает право определять разные тарифы для определенных категорий потребителей.

В декабре 2022 года дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения установила региональная энергетическая комиссия Кузбасса.