"Почта России" запустила срочные денежные переводы в Белоруссию

Сумма выдается в белорусских рублях по курсу Нацбанка республики и доступна получателю сразу после отправки

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. "Почта России" запустила услугу срочных денежных переводов в Белоруссию, их можно забрать в любом отделении "Белпочты" с интернетом. Сумма выдается в белорусских рублях по курсу Нацбанка республики и доступна получателю сразу после отправки, сообщили в "Почте России".

Срочный международный почтовый перевод - аналог банковского перечисления через платежные системы - также доступен с Арменией и Киргизией с тарифами 0,9% и 1,2% соответственно. В Белоруссии тариф установили на уровне 1,8%.

Перевод работает и в обратном направлении, в России его получатель сможет забрать перечисление в рублях по курсу Банка России на дату получения. Услуга доступна более чем в 30 тыс. отделений "Почты России".