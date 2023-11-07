7 ноября, 07:02

"Почта России" запустила срочные денежные переводы в Белоруссию

Сумма выдается в белорусских рублях по курсу Нацбанка республики и доступна получателю сразу после отправки

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. "Почта России" запустила услугу срочных денежных переводов в Белоруссию, их можно забрать в любом отделении "Белпочты" с интернетом. Сумма выдается в белорусских рублях по курсу Нацбанка республики и доступна получателю сразу после отправки, сообщили в "Почте России".

Срочный международный почтовый перевод - аналог банковского перечисления через платежные системы - также доступен с Арменией и Киргизией с тарифами 0,9% и 1,2% соответственно. В Белоруссии тариф установили на уровне 1,8%.

Перевод работает и в обратном направлении, в России его получатель сможет забрать перечисление в рублях по курсу Банка России на дату получения. Услуга доступна более чем в 30 тыс. отделений "Почты России". 

Теги:
АрменияБелоруссияКиргизияРоссия
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