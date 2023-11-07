Суд арестовал счета армянского поставщика Utair по иску за неполученные двигатели

Сумма ареста составляет 175,9 млн рублей и $1,5 млн

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Тюменской области постановил наложить арест на счета подрядчика авиакомпании Utair - Aquila Technics LLC (Ереван, Армения) на сумму почти 176 млн рублей и $1,5 млн по иску за неполученные двигатели, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"От публичного акционерного общества "Авиакомпания "Ютэйр" поступило заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках ответчика и/или иное движимое и/или недвижимое имущество, в пределах цены иска в размере 175,9 млн рублей и $1,5 млн до фактического исполнения решения суда. Изучив доводы, изложенные в заявлении, исследовав материалы дела, суд находит требование об обеспечении иска подлежащим удовлетворению", - сказано в сообщении.

Также Арбитражный суд Тюменской области назначил на 2 апреля 2024 года рассмотрение иска авиакомпании Utair о взыскании с Aquila Technics LLC почти 176 млн рублей за неполученные двигатели. "Принять к производству исковое заявление, возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание на 2 апреля 2024 на 10:00 мск в городе Тюмени. Назначить резервную дату судебного заседания по рассмотрению дела на 20 мая 2024 на 10:00 мск в Тюмени", - сказано в сообщении.

Ранее Utair подала иск в Арбитражный суд Тюменской области о взыскании с Aquila Technics LLC почти 176 млн рублей за неполученные двигатели. Согласно материалам, Utair заявляла, что Aquila Technics LLC не поставила двигатели в аэропорт Тюмени для находившихся там самолетов авиакомпании и не вернула деньги.

АО "Ютэйр-инжиниринг" - крупнейший центр технического обслуживания и капитального ремонта вертолетов в России и один из мировых лидеров. Входит в состав группы Utair. Главная база находится в Тюмени, еще 28 - в России и за рубежом. Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний". Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест", Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.