7 ноября, 07:15,
обновлено 7 ноября, 07:31

Экс-главу ФАС Артемьева назначили президентом СПбМТСБ

Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев. Михаил Метцель/ ТАСС
Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев
© Михаил Метцель/ ТАСС

По словам Игоря Артемьева, среди важнейших задач биржи стоит продолжение формирования национальных индикаторов, прежде всего по нефти, поскольку они приобретают не только экономическое, но и все большее геополитическое значение

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Совет директоров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на заседании 3 ноября назначил президентом бывшего главу ФАС Игоря Артемьева вместо Алексея Рыбников, возглавлявшего биржу с 2011 года. Это следует из сообщения торговой площадки.

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"Совет директоров акционерного общества "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" на заседании 3 ноября 2023 года назначил президентом биржи Игоря Артемьева, прекратив полномочия Алексея Рыбникова на этой должности", - отмечается в сообщении.

Артемьев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что среди важнейших задач биржи стоит продолжение формирования национальных индикаторов, прежде всего по нефти, поскольку они приобретают сейчас не только экономическое, но и все большее геополитическое значение. "Нам предстоит разработать и представить совету директоров, регуляторам и рынку стратегию развития биржи на следующий период. Впереди большая работа, будем продолжать реализовывать начатое и развивать новое", - добавил он.

Артемьев с 2020 года являлся помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина. На прошлой неделе Мишустин освободил Артемьева от должности по его просьбе. До этого он более 16 лет занимал пост главы ФАС. 

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