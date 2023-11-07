Энерготарифы при изменении закона проиндексируют по плану с июля 2024 года

Как сообщили в ФАС РФ, дифференцированные тарифы применяются уже в семи регионах

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Предложенные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России изменения в законодательство, связанные со снижением перекрестного субсидирования в некоторых регионах страны, могут вступить в силу с 1 января 2024 года. Однако тарифы на электроэнергию с этой даты не изменятся - уровень тарифов, как и прежде, будет меняться с 1 июля, сообщили ТАСС в ведомстве.

"В случае принятия изменения (в законодательстве) могут вступить в силу с 1 января 2024 года, однако это не означает изменения тарифов с этой даты. Уровень тарифов, как и прежде, будет меняться с 1 июля 2024 года с учетом всех предусмотренных ограничений", - отметили в ФАС.

Дифференцированные тарифы применяются уже в семи регионах РФ, уточнили в пресс-службе регулятора. Там добавили, что в ФАС России не поступали жалобы от граждан, контрольно-надзорные мероприятия также не выявили нарушений. Диапазоны потребления электроэнергии установлены на необходимом для удовлетворения потребностей домохозяйств уровне и не повлекли дополнительных расходов граждан.

В ведомстве считают, что дифференцированные тарифы на электроэнергию защищают добросовестных потребителей, которые используют ее только для бытовых нужд. При этом для населения они будут утверждаться с учетом строгих ограничений индекса платы граждан. ФАС отменяет решения региональных органов, если были нарушены предельные уровни тарифов, подчеркнули в регуляторе.

Прежде чем установить диапазоны объемов потребления электроэнергии, региональные органы власти рассчитывают ее потребление населением. В результате устанавливаются такие диапазоны, которые позволяют гражданам удовлетворять все потребности без их превышения, заявили в ФАС.

ФАС России предлагает с 1 января 2024 года устанавливать в регионах РФ дифференцированный по объемам потребления тариф на электроэнергию для населения, если регион захочет увеличить размер перекрестного субсидирования, - доплату бизнеса за снижение тарифов для населения. В Минэнерго отметили, что изменение стоимости при внедрении диффтарифов коснется только потребителей, которые используют электроэнергию для майнинга и в коммерческих целях и чье энергопотребление существенно выше среднее значение по региону.