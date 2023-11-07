Utair совместно с "Белавиа" будет выполнять рейсы из Белоруссии в регионы РФ

Оформление единого билета доступно в города Грозный, Когалым, Красноярск, Минеральные Воды, Нарьян-Мар и другие

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair будет выполнять рейсы из Белоруссии в регионы России через Москву совместно с "Белавиа". Стороны подписали соответствующее соглашение, говорится в сообщении российского перевозчика.

"Авиакомпания Utair первой из российских перевозчиков подписала соглашение с белорусской авиакомпанией "Белавиа". Перелеты из Минска и Гомеля, второго по величине города республики, в Москву будет осуществлять авиакомпания "Белавиа", из Москвы в регионы - Utair. Пассажиры из Белоруссии могут в один клик приобрести билеты в десятки городов нашей страны с пересадкой через Москву (аэропорт Внуково) в нашем приложении", - сказано в сообщении.

Оформление единого билета на рейсы "Белавиа" и Utair из Минска и Гомеля (и обратно) через Москву доступно по России в города Грозный, Когалым, Красноярск, Минеральные Воды, Нарьян-Мар, Ноябрьск, Самара, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Усинск, Уфа, Ухта, Ханты-Мансийск, а за рубеж - в Бухару, Душанбе, Самарканд, Фергану.

В сообщении отмечается, что ранее "Белавиа" перешла на платформу "Леонардо". "Уверен, что возможность оформления единого билета на рейсы "Белавиа" и Utair из Минска и Гомеля через аэропорт Внуково поможет нашим пассажирам комфортно путешествовать по доступным тарифам", - отметил генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний".