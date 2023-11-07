МВФ ожидает рост экономики КНР на уровне 4,6% в 2024 году

Прогнозируется, что в 2023 году китайская экономика вырастет на 5,4%, сообщили в фонде

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает замедления роста китайской экономики до 4,6% в предстоящем году. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат на брифинге, прошедшем в Пекине во вторник.

"Прогнозируется, что в 2023 году китайская экономика вырастет на 5,4%, что отражает значительное восстановление после пандемии COVID-19", - заявила Гита Гопинат.

В то же время она отметила, что "в 2024 году ожидается замедление роста китайской экономики до 4,6%, на фоне продолжающейся слабости рынка недвижимости и снижения внешнего спроса".