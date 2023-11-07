Число платежей по биометрии среди клиентов Сбера выросло в 40 раз

По данным банка, количество покупок "улыбкой" достигло 250 тыс. в месяц

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Количество платежей по биометрии среди клиентов Сбера с момента масштабирования сервиса в июне 2023 года выросло в 40 раз, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Сбер одним из первых в стране, опережая рынок, начал развивать оплату по биометрии и внедрил ее в продуктовый ретейл, подключив сети по всей стране. За пять месяцев число платежей улыбкой выросло в 40 раз. Сегодня уже 36 млн наших клиентов могут прикоснуться к технологиям будущего и оплатить покупки одной лишь улыбкой. До конца года мы планируем распространить сервис оплаты улыбкой на новые сегменты розничной торговли - магазины электроники, рестораны быстрого питания и многие другие", - приводит пресс-служба банка слова первого зампреда правления Кирилла Царева.

По данным банка, с июня 2023 года, когда Сбер начал полномасштабное развитие сервиса "оплаты улыбкой", этим способом россияне воспользовались уже более полумиллиона раз, а к ноябрю количество покупок по биометрии достигло 250 тыс. в месяц.

В Сбере отметили, что более 75% всех оплат улыбкой приходится на 13 самых активных регионов. Лидерство по количеству операций держат Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Однако и в самых отдаленных территориях люди тоже используют современный способ платы. Так, операции по биометрии уже совершают и на Чукотке.

Чаще всего покупки по биометрии оплачивают в супермаркетах, но расширение сервиса на другие сегменты торговли позволяют пользоваться этим способом и для более крупных покупок. Например, самое крупное приобретение, за которое покупатель рассчитался улыбкой, - ювелирное украшение, его цена составила более 200 тыс. рублей.

На данный момент оплата улыбкой доступна на 150 тыс. устройств по всей стране.