В МВФ заявили, что КНР необходима стратегия для сдерживания рисков в секторе недвижимости

В организации считают, что широкомасштабные и прорыночные структурные реформы смогут смягчить негативные последствия старения экономики

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Китаю необходима стратегия для сдерживания рисков в секторе недвижимости для улучшения перспектив экономического развития. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат на брифинге, прошедшем в Пекине.

"Для улучшения настроений и улучшения краткосрочных перспектив [КНР] необходима стратегия рисков, связанных с продолжающейся корректировкой сектора недвижимости и управления долгом местных органов власти", - заявила Гита Гопинат.

Она также добавила, что указанные меры должны "дополняться поддерживающей макроэкономической политикой".

По мнению МВФ, "широкомасштабные и прорыночные структурные реформы, направленные на повышение производительности, поддержку ребалансировки и декарбонизации, смогут поддержать новые двигатели роста и смягчить негативные последствия старения экономики, снижения отдачи от инвестиций и геоэкономической фрагментации".