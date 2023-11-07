Российские производители допустили рост выпуска продукции из минтая на 20%

Общий объем производства за 2023 год может составить около 1,1 млн т, рассказали в Ассоциации добытчиков минтаевой продукции

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Объем производства рыбной продукции из минтая по итогам 2023 года может составить почти 1,1 млн т, что на 20% выше показателя за 2022 год. Об этом ТАСС рассказали в Ассоциации добытчиков минтая.

"С учетом текущей динамики производства можно прогнозировать, что общий объем выпуска минтаевой продукции в море и на береговых заводах по основным видам может составить почти 1,1 млн т: порядка 900 тыс. т минтая мороженого, 100-110 тыс. т филе, 20 тыс. т фарша, около 50-55 тыс. т сурими. Это на 20% больше, чем в минувшем году", - рассказал президент ассоциации Алексей Буглак, слова которого приводятся в сообщении.

По данным ассоциации, за 10 месяцев 2023 года в России производство мороженого минтая без головы выросло на 8% по сравнению с прошлым годом, также значительно увеличился объем производства неразделанного минтая - на 53%. При этом объем производства филе минтая на фоне слабой конъюнктуры на экспортных рынках, связанной со снижением потребительского спроса и перепроизводством, сократился на 19%. Снижение выпуска также фиксируется по фаршу - на 35%. Кроме того, сохраняется тренд на рост производства сурими, выпуск которого увеличился в три раза.

О добыче минтая

Булгак также рассказал, что объем добычи минтая за 10 месяцев 2023 года по всем районам промысла российских рыбаков превысил 1,8 млн т, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

"В целом промысел минтая идет с опережением прошлогодних показателей", - отметил он.

Так, освоение бассейнового общего допустимого улова (ОДУ) составляет 88%, результат прошлого года - 81,6%.

"С учетом текущей динамики и остатка неосвоенного ОДУ можно прогнозировать годовой вылов минтая на уровне 1,92-1,95 млн т - это чуть больше уровня прошлого года", - добавил Булгак.

В ассоциации напомнили, что минтай остается основным промысловым объектом России - его доля в национальном вылове составляет около 35%.

"В России, несмотря на общее снижение потребления рыбы за последние 10 лет, потребление минтая выросло в 1,5 раза", - отмечается в сообщении. Кроме того, в этом году Ассоциация добытчиков минтая запустила программу продвижения бренда "Дальневосточный минтай" на российском рынке.

"Реализация программы позволит за три года вдвое увеличить потребление минтаевой продукции в стране, до 350 тыс. т", - добавляют авторы публикации.