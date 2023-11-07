СМИ: министр климата Финляндии предложил запретить импорт СПГ из России

По данным газеты Uutissuomalainen, Кай Мюккянен выступил с таким предложением в связи с реализацией пакета мер Евросоюза по газовому рынку

СТОКГОЛЬМ, 7 ноября. /ТАСС/. Министр охраны окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен выступил с предложением запретить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщила газета Uutissuomalainen.

По ее информации, Мюккянен хочет предложить запрет в связи с реализацией пакета мер Евросоюза по газовому рынку. "В пакет входит статья, разрешающая запрет [на импорт газа], который государство-член может реализовать, если пожелает. Естественно, это может быть включено в национальное законодательство Финляндии", - приводит газета слова министра.

Мюккянен считает, что импорт СПГ может быть запрещен в течение нескольких лет, после того как пакет ЕС по газовому рынку вступит в силу. Он ожидает завершения переговоров до конца года, пишет газета.