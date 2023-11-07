ФАС отметила с середины октября по ноябрь снижение стоимости арматуры в РФ на 7%

ФАС, Минпромторг и Минстрой могут установить минимальный объем биржевых продаж арматуры

МОСКВА, 7 ноября /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наблюдает в России снижение цен на арматуру в среднем на 7% с середины октября по ноябрь, говорится в сообщении ФАС итогам заседания рабочей группы по развитию биржевой торговли арматурой.

"По данным службы, с середины октября по ноябрь наблюдается снижение цен на арматуру в среднем на 7%. Однако ценовая ситуация на этом рынке по-прежнему находится на контроле у ведомства. В настоящий момент рассматривается дело по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены", - сообщила замруководителя ФАС Нелли Галимханова, слова которой приводятся в сообщении. В ФАС добавили, что служба продолжает анализ поступившей информации от других производителей арматуры и в случае выявления признаков нарушения также будут приняты меры реагирования.

Ранее компания "Промсорт", один из крупнейших производителей сортового проката в России, заключила сделки по продаже 140 тонн арматуры на СПбМТСБ в рамках исполнения одного из условий предписания Федеральной антимонопольной службы.

О биржевой торговле арматурой

По мнению ФАС, биржевые торги арматурой смогут помочь гармонизировать спрос и предложение. "Однако для того, чтобы их посредством формировался справедливый ценовой индикатор для рынка, нужен не только рост количества участников торгов - производителей, но и строительных организаций - потребителей. В связи с этим будет проработан вопрос об издании совместного приказа ФАС России, Минпромторга России и Минстроя России, устанавливающего минимальную величину продаваемой на бирже арматуры", - сказала Галимханова.

В антимонопольной службе отметили, что в рамках заседания обсуждался вопрос о стимулировании строительных организаций и иных производителей арматуры к участию в биржевых торгах и заключению долгосрочных договоров. "От участников рынка поступило предложение проработать вопрос о возможности заключения прямых договоров о поставке арматуры между производителями и потребителями", - добавили в ФАС.