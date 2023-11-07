РФ сохранила лидерство по товарообороту с Таджикистаном за девять месяцев

Он составил более $1,2 млрд

ДУШАНБЕ, 7 ноября. /ТАСС/. Россия по итогам трех кварталов 2023 года сохранила лидерство по объему товарооборота с Таджикистаном, он составил более $1,2 млрд. При этом объем взаимной торговли сократился на 0,6% по сравнению с январем - сентябрем 2022 года, следует из доклада о социально-экономическом положении Таджикистана, подготовленного агентством по статистике при президенте республики.

Согласно докладу, который имеется в распоряжении ТАСС, основную часть товарооборота за три квартала 2023 года составил импорт из РФ в Таджикистан - порядка $1,1 млрд, экспорт составил около $100 млн. Россия за указанный период является основным партнером по импорту в Таджикистан - из РФ в республику поступило 26,7% от общего количества товаров.

Среди стран СНГ второе место занял Казахстан - объем торговли с Таджикистаном составил около $830 млн, он сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%. Казахстан за девять месяцев этого года стал основным покупателем товаров в Таджикистане, в республику поставлено 22% от общего объема экспорта. На 26,3% вырос товарооборот с Белоруссией - до $67,9 млн, с Азербайджаном рост составил 32,1% - до $6,1 млн.

Наибольший рост объемов торговли со странами СНГ за указанный период у Таджикистана с Арменией - $334,1 тыс., что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. С Молдавией товарооборот вырос в 1,7 раза и составил $148 тыс. Однако, согласно статистике, экспорт товаров из Таджикистана в эти две страны не осуществлялся и показатели сформированы только за счет импорта.

Из стран, не входящих в СНГ, самый большой товарооборот у Таджикистана с Китаем - с января по сентябрь 2023 года он составил порядка $1 млрд, что на 10,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Среди стран дальнего зарубежья объем торговли также вырос с США на 34,8%, составив $183 млн, и с Германией в 2,1 раза и составил $153,6 млн.