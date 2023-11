Суд в Москве взыскал с Goldman Sachs около 615 млн рублей в пользу банка "Открытие"

Суд также запретил Goldman Sachs инициировать разбирательства в Лондонском международном третейском суде с участием банка "Открытие"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы взыскал в пользу банка "Открытие" около 615 млн рублей с трех структур компании Goldman Sachs в Великобритании и США. Также суд запретил Goldman Sachs инициировать разбирательства в Лондонском международном третейском суде с участием банка "Открытие", следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно решению суда, с Goldman Sachs International (Великобритания), Goldman Sachs Group, Inc. (США) и Goldman Sachs & Co LLC (США) в пользу банка "Открытие" должно быть взыскано 614,7 млн рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 200 тыс. рублей. Также суд запретил компании Goldman Sachs International инициировать разбирательства в Лондонском международном третейском суде с участием банка "Открытие" на основании генерального соглашения от 2019 года по форме, утверждаемой международной ассоциацией по свопам и деривативам (International Swaps and Derivatives Association, ISDA) и всех приложений и дополнений к нему.

Каких-либо подробностей спора в документе не представлено. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.