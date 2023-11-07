"Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы в Ургенч с 15 декабря

Продажа билетов на рейсы уже открыта

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Компания "Аэрофлот" с 15 декабря возобновит прямые регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Ургенч (Узбекистан). Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"В зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала четыре рейса в неделю по маршруту Москва - Ургенч - Москва. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, начиная с 15 декабря", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, продажа билетов на рейсы уже открыта.

Ургенч станет пятым по счету городом Узбекистана, в который "Аэрофлот" летает из Москвы, отметили в сообщении. Уточняется, что на данный момент авиаперевозчик также выполняет собственные регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Ташкент, Самарканд, Бухару и Фергану.