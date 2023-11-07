Крым выразил заинтересованность в строительстве железной дороги через новые регионы

На сегодняшний день проект находится в стадии обсуждения

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. В Крыму заинтересованы в строительстве железной дороги на полуостров через новые регионы России, что позволит меньше зависеть от Крымского моста в логистике, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Принципиально идею поддерживаю. Нас, конечно, интересует прямая ветка - мы бы серьезно логистику сократили и в меньшей степени зависели бы от Крымского моста, который больше 28-30 пар [поездов] за сутки не пропустит. Для нас бы это был определенный коридор возможностей", - сказал Аксенов.

По его словам, пока проект находится в стадии обсуждения.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о начале строительства железнодорожной ветки между поселком Акимовка в Запорожье и Ростовом-на-Дону. По его словам, железная дорога будет проходить через Бердянск и Мариуполь и позволит, в том числе решить вопрос вывоза зерна, железной руды, угля.