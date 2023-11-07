Силуанов: РФ вводит внешнее управление иностранными компаниями в исключительных случаях

Речь идет о случаях, когда они не соблюдают взятые на себя обязательства, в том числе, социального характера, или нарушают законы РФ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Внешнее управление компаниями из некоторых стран вводится в случае несоблюдения ими взятых на себя обязательств, в том числе социального характера, или нарушения законов РФ. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Россия принимает ответные меры, вводя внешнее управление в отношении ряда компаний из недружественных стран. Специально для таких целей в апреле 2023 года был издан указ президента Российской Федерации "О временном управлении некоторым имуществом". Однако следует особо отметить, что это происходит в исключительных случаях, когда компании не соблюдают взятые на себя обязательства, в том числе, социального характера, либо же нарушают законодательство Российской Федерации", - сказал Силуанов.

Он напомнил, что с 2022 года недружественные страны вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций. "В Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц", - отметил министр, добавив, что для принятия ответных мер в апреле 2023 года был издан указ президента Российской Федерации "О временном управлении некоторым имуществом".

При этом добросовестные компании получают поддержку правительства и профильных ведомств в решении вопросов, связанных с продолжением или вынужденной корректировкой их деятельности на территории РФ, подчеркнул Силуанов. "Соответствующие обращения рассматриваются подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, работа которой нацелена на обеспечение надлежащих условий для продолжения присутствия на российском рынке заинтересованных иностранных компаний", - пояснил Силуанов.

Заявления главы Carlsberg

Ранее в Минфине РФ в связи с заявлением главы компании Carlsberg о "краже" его бизнеса в России отмечали, что введение временного управления в пивоваренной компании "Балтика" не влечет изменения структуры собственности, и компания не находится в госсобственности.

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group 3 октября уведомила российскую "Балтику" о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют компании РФ производить и продавать всю продукцию Carlsberg, включая международные и региональные бренды. Как пояснили тогда в компании, расторжение лицензионных соглашений - ответ на указ президента РФ.

16 июля на официальном портале правовых актов опубликовали указ президента РФ Владимира Путина о передаче доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании "Балтика" во временное управление Росимущества. В список включены 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион" (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (немецкая "дочка" Carlsberg).