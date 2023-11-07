Премьер Украины обсудил с председателем фонда Сороса вопросы энергетики и разминирования

Как сообщил Денис Шмыгаль, правительство Украины планирует наращивать программы поддержки малого и среднего бизнеса, в частности принадлежащего бывшим участникам боевых действий

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с председателем фонда "Открытое общество" (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в РФ) Александром Соросом, обсуждались вопросы разминирования территории, энергетическая сфера и логистика.

"Провели содержательную встречу с председателем благотворительного фонда Open Society Foundations Александром Соросом и его командой. <...> Сейчас Open Society Foundations планирует начать новые проекты, поэтому обсудили наши приоритетные потребности: восстановление экономики, реконструкцию, социальную сферу. <...>. Перспективными также являются такие направления сотрудничества, как разминирование, энергетика, логистика", - написал украинский премьер в своем Telegram-канале.

Шмыгаль также сообщил, что правительство Украины планирует наращивать программы поддержки малого и среднего бизнеса, в частности принадлежащего бывшим участникам боевых действий.

31 августа в статье для Politico Сорос заявил о смене приоритетов в Европе, об отказе от ряда направлений работы и о значительном сокращении персонала. Однако он подчеркивал, что поддержка Украины со стороны фонда будет продолжаться, так как, по его мнению, в Европе происходит "сдвиг на восток".

На сегодняшний день на Украине открыто пять офисов Международного фонда возрождения, являющегося частью фонда Сороса "Открытое общество". Офисы функционируют в Киеве, Днепре (ранее - Днепропетровск), Львове, Одессе и Харькове. На сайте фонда указано, что он "фактически ровесник независимой Украины" и стал одним из крупнейших украинских благотворительных фондов. Среди стратегических целей фонда на 2023-2024 годы - сохранить "устойчивую демократию" в стране, добиться прогресса в евроинтеграции Киева, а также "привлечь Россию к ответственности".