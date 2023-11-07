Между Ереваном и Ставрополем запустят прямое авиасообщение

Ранее местным жителям приходилось ехать два часа до аэропорта Минеральных Вод

СТАВРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Armenia Airways в декабре 2023 года начнет выполнять прямые рейсы между Ставрополем и Ереваном. Рейсы будут выполнять дважды в неделю, сообщается в Telegram-канале аэропорта Ставрополя.

"Авиакомпания Armenia Airways открыла продажи билетов на рейсы в столицу Армении. Полеты начнутся 2 декабря по вторникам и субботам. <...> Продолжительность полета 1 час. Маршрут обслуживается лайнером Boeing 737-300 вместимостью 150 пассажиров", - говорится в сообщении.

Ранее для вылета в Армению жителям Ставрополя приходилось отправляться в аэропорт Минеральных Вод, который находится в двух часах езды на автомобиле.

По данным правительства края, за три года маршрутную сеть аэропортов региона планируется расширить до 70 направлений. В Ставропольском крае находятся два международных аэропорта - в Ставрополе и Минеральных Водах. Рейсы выполняют 24 авиакомпании.