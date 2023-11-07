"Единая Россия" внесет к II чтению бюджета поправки об увеличении финансирования АПК

Первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников сообщил, что на вовлечение земель в сельхозоборот дополнительно направят 11,5 млрд рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов внесет поправки, касающиеся увеличения объема средств на развитие отечественного агропромышленного комплекса. Об этом сообщил журналистам первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

"Поправки включают себя поддержку основных направлений сельского хозяйства и реализацию государственных программ. В частности, мы предлагаем увеличить финансирование программ, связанных с вовлечением в оборот сельхозземель, развитием экспорта, поддержкой науки и привлечением кадров на село, обеспечением современной техникой сельских территорий", - подчеркнул Плотников.

Так, на вовлечение земель в сельхозоборот дополнительно направят 11,5 млрд рублей. Кроме того, добавил он, важным является также развитие науки, поддержка кадров на селе, развитие селекции семеноводства. "На привлечение кадров будет выделено дополнительно 2,2 млрд рублей. На поддержку отечественных машиностроителей предлагаем направить около 6 млрд рублей", - отметил парламентарий.

В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина напомнила, что в проекте бюджета, который был принят в первом чтении, на поддержку АПК заложено 440 млрд рублей. "Это уровень текущего года поддержки, который важно было сохранить. Сейчас от фракции "Единая Россия" будут внесены дополнительные поправки", - отметила она.

В частности, предлагается выделить 26 млрд рублей на комплексное развитие сельских территорий. "Это и сельская ипотека, и преображение современного облика сельских территорий - строительство дорог, домов культуры, школ, ФАПов", - рассказала она. "Также есть направление содействия занятости населения в рамках которого возмещаются сельхозтоваропроизводителям затраты на проведение практик и стажировок для молодых специалистов. Наконец, это строительство жилья в рамках соцнайма, когда работодатель вкладывается и федеральная господдержка в размере "80 на 20", - сообщила депутат.