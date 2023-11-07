Эксперт считает, что Россия вовремя сменила вектор развития технологической политики

По мнению специального представителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, это снизило негативный эффект от условий, в которых оказалась страна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Россия вовремя изменила курс технологической политики с ориентации на международные рынки на развитие собственных центров разработки технологий, что снизило негативный эффект от условий, в которых страна оказалась сегодня, считает специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ)" Дмитрий Песков.

"Если мы будем в цепочке поставщиков Boeing, то будет нам счастье - это было мейнстримное отношение к технологической политике [около семи лет назад]. Мы в НТИ в этом смысле были в меньшинстве: [считали,] что нам необходимы свои, отечественные технологии и [что нужно] сделать ставку на собственные линии разработки и так далее. Но даже внутри НТИ большая часть коллег, которые занимались стратегиями, исповедовали политику встраивания в глобальную систему разделения труда. Если бы мы в этом смысле дошли по ней чуть дальше, то сейчас негативный эффект получили бы чуть глубже", - сказал Песков на конференции (баркемпе) "Национальная технологическая революция 20.35".

Он отметил, что от модели технологического развития страны, которая обсуждалась в 2016-2017 годах и предполагала курс на встраивание в международные рынки, Россия перешла к реализации инициатив по развитию сквозных технологий, а также работе по усилению кооперации участников рынка для создания полноценных отраслей - таких как отрасль беспилотных авиационных систем (БАС), развитие которой предполагает соответствующий нацпроект.

"Спрос настолько большой на технологические разработки, на массовое производство, что новая отрасль [БАС] его пока не в состоянии даже близко удовлетворить. Оказалось, что тот глобальный кризис, который начался в прошлом году, [и несколько других событий] <…> сдвинули в части дронов прогнозы формирования рынка с 2035 на примерно 2025-2027 годы", - добавил он.

Технологический суверенитет

Говоря о технологическом суверенитете, Песков указал на то, что он не предполагает самоизоляции России или других стран, реализующих эту задачу.

"Есть базовая модель технологического суверенитета, которую мы развиваем. Каждый кластер внутри нее - это потенциальный новый нацпроект, который раскрывает ту или иную группу технологий следующей технологической революции. Очевидный потенциал - это биотех. <…> Реки, моря и океаны тоже формируют рынки, которые ничуть не менее важны для обеспечения подлинного технологического суверенитета и решения проблем человечества. <…> Так что технологический суверенитет - это не про изоляцию. Наоборот, это про совместную работу с большинством стран мира и большинством населения Земли по совместному преобразованию планеты так, чтобы она оказалась устойчивой к наступающим кризисам", - заключил он.

Конференция (баркемп) "Национальная технологическая революция 20.35" проходит 7-8 ноября в Санкт-Петербурге. Представители вузов, крупных компаний и государственных организаций обсуждают актуальные вопросы развития отрасли беспилотных авиационных систем, автомобильной промышленности, фармацевтики и биотехнологий, искусственного интеллекта, а также технологий для Санкт-Петербурга. Организаторами форума выступают Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и Агентство стратегических инициатив.