Роскачество: более 70% женщин являются руководителями лабораторий крупных предприятий

Заместитель руководителя организации Юлия Михалева отметила, что женщинам по природе свойственна забота об окружающих и более четкое отношение к вопросам справедливости социального равенства

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Доля женщин среди руководителей лабораторий крупных предприятий составляет более 70%, примерно такая же доля задействована в направлениях по устойчивому развитию. Об этом рассказала заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева на сессии в ТАСС "Есть ли у качества "стеклянный потолок", посвященной гендерному равенству в российских компаниях, в рамках форума "Всемирный день качества".

"Роскачество много лет проводит диагностику бизнес-процессов более чем в 30 сферах экономики. И что мы видим, анализируя разные компании, разные предприятия, разные формы собственности в разных отраслях, мы видим, что по статистике участников диагностики бизнес-процессов более 70% женщин являются руководителями лабораторий крупных предприятий, приблизительно такая же доля задействована в направлениях по устойчивому развитию, ESG-повестке", - сказала Михалева.

Она отметила, что женщинам по природе свойственна забота об окружающих и более четкое отношение к вопросам справедливости социального равенства.

"Еще что приятно отметить, более 40% победителей конкурса "Лидер качества" (это всероссийский конкурс, который мы запустили совместно с Росстандартом при поддержке Минпромторга, и он предназначен для людей, для профессионалов, для тех, кто вкладывает душу в то, что он делает, в свое профессиональное развитие) <…> - это дамы", - отметила Михалева.

По словам старшего инвестиционного директора корпорации АФК "Система" Оксаны Косаченко со ссылкой на данные за 2022 год, доходность бизнеса, возглавляемого женщиной, в среднем за три года составляет 25,6%, а доходность бизнеса, которым руководит мужчина, - 11,4%.

Международный форум "Всемирный день качества" - дискуссионная площадка, сфокусированная на вопросах качества, эффективности и устойчивого развития. Форум проходит с 7 по 10 ноября. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.