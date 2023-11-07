Выручка Positive Technologies в III квартале выросла на 4,7%

Она составила 3,67 млрд рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Выручка компании Positive Technologies, работающей в области кибербезопасности, по МСФО в III квартале 2023 года выросла на 4,7% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, до 3,67 млрд рублей, следует из отчета компании.

Большая часть выручки - почти 90% - получена от реализации лицензий. Другими - менее значительными - частями являются выручка от программно-аппаратных комплексов и от реализации услуг в области информационной безопасности. Прибыль Positive Technologies за отчетный период составила почти 541 млн рублей в сравнении с 1,68 млрд в 2022 году.

Объем отгрузок (продаж) по итогам девяти месяцев 2023 года составил 8,9 млрд рублей по сравнению с 6,7 млрд рублей годом ранее. Общий объем продаж по итогам года, по оценкам менеджмента компании, будет в диапазоне от 22,5 до 27,5 млрд рублей при медиане в 25 млрд рублей.