8 ноября, 08:11
Онлайн

"Искусственный интеллект: путь к общему благу или дорога к рабству?". Видеотрансляция

FINOPOLIS

На полях форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS проходит пленарная дискуссия "Искусственный интеллект: путь к общему благу или дорога к рабству?". Модератором выступает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В дискуссии принимают участие:

  • главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский,
  • глава Сбербанка Герман Греф,
  • глава ВТБ Андрей Костин,
  • мэр Москвы Сергей Собянин,
  • министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Спикеры обсуждают перспективы развития искусственного интеллекта в России и международные тренды, трансформацию бизнес-моделей, а также преимущества для граждан и бизнеса.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством форума.

Теги:
Россия
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