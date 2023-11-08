"Искусственный интеллект: путь к общему благу или дорога к рабству?". Видеотрансляция

FINOPOLIS

На полях форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS проходит пленарная дискуссия "Искусственный интеллект: путь к общему благу или дорога к рабству?". Модератором выступает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В дискуссии принимают участие:

главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский,

глава Сбербанка Герман Греф,

глава ВТБ Андрей Костин,

мэр Москвы Сергей Собянин,

министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Спикеры обсуждают перспективы развития искусственного интеллекта в России и международные тренды, трансформацию бизнес-моделей, а также преимущества для граждан и бизнеса.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством форума.