Аксенов заявил о росте темпов техприсоединения в "Крымэнерго" после проверок

По данным главы Крыма, показатель увеличился в пять раз до 270 техприсоединений потребителей в неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Специалисты крупнейшей в Крыму энергетической организации "Крымэнерго" еженедельно выполняют до 270 техприсоединений потребителей в неделю, что в пять раз больше по сравнению с показателями до начала проверки на предприятии, сообщил журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"До Нового года все долги ["Крымэнерго"] по техприсоединению, что не требуют стройки, будут закрыты, до 1 апреля - это все, что со стройкой. Мы на себя взяли повышенные обязательства. В среднем в неделю 250-270 техприсов осуществляется по республике - в пять раз больше, чем ранее", - сказал Аксенов.

Глава республики добавил, что сейчас ведется проверка председателей садовых некоммерческих товариществ, которые отказываются содействовать в переводе потребителей на индивидуальные договоры. В частности, жалобы на председателей поступают из Феодосии и Каменки.

"На кассе сидят, 100%. Потому что иначе какой смысл сопротивляться, если граждан переводят на прямые расчеты? Радоваться надо, что ушла головная боль с руководителя. А председатели сопротивление оказывают, поэтому там сейчас будет с правоохранителями полностью выверка ситуации и так далее - чисто в интересах жителей. Они безучетно собирают деньги с кого сколько хотят и, как правило, потом еще делятся с коллегами из РЭСов. В значительной части эти расходы списывались на потери "Крымэнерго", потери доходили до 15%, при 20 млрд рублей оборота на предприятии это чувствительно", - отметил Аксенов.

Как уточнил генеральный директор "Крымэнерго" Вячеслав Гайдук, сейчас у предприятия 8,7 тыс. договоров на техприсоединение, которые остаются невыполненными.

Ранее в "Крымэнерго" после проверок уволили шесть начальников районных электрических сетей и четыре руководителя из центрального офиса компании. Причиной, по словам главы республики, стало искусственное затягивание исполнения договоров на техприсоединение и попытки получения вознаграждения от потребителей. К началу проверки количество просроченных заявок на присоединение к энергосетям достигло более 15 тыс.

Об организации

"Крымэнерго" обеспечивает электроэнергией 912,9 тыс. бытовых абонентов и более 60 тыс. точек учета, оформленных на юридические лица. Предприятие обслуживает 33,1 тыс. км линий электропередачи и более 10,3 тыс. подстанций.