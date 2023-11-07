7 ноября, 10:34

Компанию Apple могут оштрафовать на 100 тыс. рублей за сбор данных россиян

В отношении компании зарегистрирован протокол, составленный за административное правонарушение по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Мировой суд в Москве рассмотрит протокол в отношении компании Apple, ей грозит штраф до 100 тыс. рублей за нарушение законодательства в области персональных данных. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В отношении Apple Inc. зарегистрирован протокол, составленный за административное правонарушение по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ (обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных)", - сказала собеседница агентства.

Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде штрафа до 100 тыс. рублей. 

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