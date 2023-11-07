7 ноября, 10:51

В Петербурге бывший завод Nissan полноценно заработает в 2024 году

На предприятии уже функционирует производство автомобилей "Автоваза" в коллаборации с китайской компанией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге начнет полноценную работу в следующем году. Об этом журналистам сообщил президент и генеральный директор компании Максим Соколов.

"Мы рассчитываем, что полноценно завод заработает в следующем году. Многое будет зависеть от скорости переговорного процесса", - сказал он в кулуарах конференции (баркемпе) "Национальная технологическая революция 20.35".

"Автоваз" 17 июня перезапустил производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в партнерстве с китайским производителем. Первой моделью стал кроссовер Lada Х-Cross 5, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Соколов также подтвердил, что с 2024 года на площадке будет производиться седан. 

Теги:
Соколов, Максим ЮрьевичРоссияСанкт-Петербург
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