Замглавы Минфина указал на опасность инвестиций в иностранные ценные бумаги

США ранее внесли СПБ биржу в санкционный список

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Введение США санкций против СПБ биржи показало опасность инвестиций российских граждан в иностранные ценные бумаги. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая на пленарном заседании Госдумы.

"Очередное незаконное решение по введению санкций, которое было в четверг принято, по введению санкций против СПБ биржи, показало все риски, связанные с покупкой ценных бумаг за границей, о которых много раз мы и Центральный банк говорили гражданам", - сказал замминистра.

2 ноября OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло СПБ биржу в санкционный список. На этом фоне торговая площадка приняла решение о приостановке торгов иностранными бумагами. 6 ноября биржа уточнила, что торги иностранными бумагами будут приостановлены минимум на семь рабочих дней.

"СПБ биржа" - ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа СПБ биржи включает в себя дочерние операционные компании "СПБ клиринг" и "СПБ банк", осуществляющий функции расчетного депозитария.