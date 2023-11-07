7 ноября, 10:38,
обновлено 7 ноября, 11:02
Санкции в отношении России

Замглавы Минфина указал на опасность инвестиций в иностранные ценные бумаги

США ранее внесли СПБ биржу в санкционный список

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Введение США санкций против СПБ биржи показало опасность инвестиций российских граждан в иностранные ценные бумаги. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая на пленарном заседании Госдумы.

"Очередное незаконное решение по введению санкций, которое было в четверг принято, по введению санкций против СПБ биржи, показало все риски, связанные с покупкой ценных бумаг за границей, о которых много раз мы и Центральный банк говорили гражданам", - сказал замминистра.

2 ноября OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло СПБ биржу в санкционный список. На этом фоне торговая площадка приняла решение о приостановке торгов иностранными бумагами. 6 ноября биржа уточнила, что торги иностранными бумагами будут приостановлены минимум на семь рабочих дней.

"СПБ биржа" - ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа СПБ биржи включает в себя дочерние операционные компании "СПБ клиринг" и "СПБ банк", осуществляющий функции расчетного депозитария. 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация