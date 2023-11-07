Страны ОПЕК+ планируют провести ноябрьскую встречу очно в Вене

Как сообщил источник, 25 ноября состоится заседание ОПЕК, которое проводится каждые полгода

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ планируют провести министерскую встречу альянса, назначенную на 26 ноября, очно в Вене. Об этом сообщили ТАСС два источника в делегациях.

Один из источников также отметил, что накануне, 25 ноября, состоится заседание ОПЕК, которое проводится каждые полгода.

Предыдущие встречи ОПЕК и ОПЕК+ прошли 3 и 4 июня в Вене. Тогда страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи до конца 2024 года. Сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, по подсчетам ТАСС, составит 1,272 млн баррелей в сутки (б/с). Кроме того, ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, будут до конца 2024 года добровольно сокращать добычу в общем объеме на 1,66 млн б/с.

В дополнение к этим мерам Саудовская Аравия до конца 2023 года добровольно сокращает добычу нефти на 1 млн б/с, а Россия снижает поставки нефти на мировые рынки на 300 тыс. б/с.

Министерские встречи альянса сейчас проводятся раз в полгода, а заседания мониторингового комитета - каждые два месяца. Последнее заседание министерского мониторинга ОПЕК+ состоялось 4 октября в формате видеоконференции. По его итогам страны ОПЕК+ подтвердили приверженность условиям сделки по сокращению добычи нефти до конца 2024 года, достигнутым на встрече 4 июня.