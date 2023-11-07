Bloomberg: россияне перестали быть основными покупателями дубайской недвижимости

По мнению брокеров, причинами снижения спроса стали ослабление рубля к доллару, а также разочарование россиян жизнью в городе

ДУБАЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Высокий спрос на недвижимость в Дубае, который возник у российских граждан сразу после начала специальной военной операции на Украине, резко сократился в последние несколько месяцев. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

По мнению брокеров, специализирующихся на дубайской недвижимости, причинами снижения спроса стали ослабление рубля к доллару, а также разочарование россиян жизнью в городе. Кроме того, за последние два года недвижимость в Дубае подорожала примерно на 30%. Как отметил один из собеседников агентства, россияне стали чаще продавать объекты недвижимости, приобретенные на "разогретом" рынке, а также отказываться от ранее заключенных сделок.

Еще одной причиной падения спроса на дубайскую недвижимость среди россиян эксперты считают сложности в осуществлении международных расчетов. По словам основателя брокерской компании Whitewill Олега Торбосова, покупатели недвижимости в последнее время все чаще сталкиваются с трудностями из-за решения некоторых российских банков ограничить услуги по сопровождению валютных операций и ввести ежемесячный лимит для перевода средств за рубеж, в том числе в Объединенные Арабские Эмираты.

Другая брокерская компания - Betterhome - подсчитала, что в III квартале этого года граждане России занимали пятое место по количеству сделок с дубайской недвижимостью среди иностранных покупателей, тогда как по результатам II квартала были на третьем месте. Падение спроса среди россиян больше всего характерно для сегмента элитной недвижимости, пишет Bloomberg.