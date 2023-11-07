Сбер ожидает стабильную ситуацию с курсом рубля до конца года

Глава банка Герман Греф отметил, что "рыночный курс предсказать всегда очень тяжело, но мы считаем, что он сейчас в районе своей справедливой стоимости"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Фундаментальный курс российской валюты по отношению к доллару составляет 85-90 рублей за доллар, сильных отклонений от этого диапазона Сбер не ожидает. Об этом заявил на пресс-конференции глава банка Герман Греф.

"Мы считаем, что фундаментальный курс рубля находится в пределах 85-90 (за доллар - прим. ТАСС), где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться. <…> Рыночный курс предсказать всегда очень тяжело, но мы считаем, что он сейчас в районе своей справедливой стоимости", - сказал Греф, уточнив, что в целом Сбер прогнозирует стабильную ситуацию с курсом рубля до конца года.