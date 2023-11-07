США считают перспективным развитие связей с Китаем в сельском хозяйстве

Как сообщило агентство Xinhua, сотрудничество двух стран в этой отрасли важно для правительств обоих государств

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты видят большой потенциал в развитии связей с Китаем в сельскохозяйственной отрасли. Об этом сообщил представитель американского министерства сельского хозяйства Джейсон Хафмайстер в интервью агентству Xinhua.

"Китай предлагает хороший рынок для американской сельскохозяйственной продукции. Мы думаем, он может даже стать лучше. Мы видим большой потенциал в этой сфере", - отметил чиновник. По его словам, сотрудничество США и Китая в этой отрасли важно для правительств обоих государств, Соединенные Штаты хотели бы далее развивать связи в сфере технологий и торговли сельскохозяйственными товарами. Хафмайстер указал, что американские производители "продуктивны и конкурентоспособны" и вносят существенный вклад в мировое производство пшеницы, кукурузы, риса, говядины, свинины, молочных продуктов, а также яблок, апельсинов и винограда.

Как отмечает агентство, Соединенные Штаты экспортируют в Китай примерно одну пятую часть всей производимой в США аграрной продукции. Помимо того, что КНР выступает крупнейшим рынком сбыта американской продукции, она также закупает в США больше всего соевых бобов, кукурузы, хлопка, сена и других товаров. "Китай запрашивает эту продукцию. Когда Пекин ее импортирует, он обеспечивает более низкие цены для потребителей, лучшее качество продуктов питания для китайского населения, а также экологические преимущества", - отметил американский чиновник.

Хафмайстер добавил, что Вашингтон хотел бы обсудить технический аспект производства сельскохозяйственной продукции Китая, уделив внимание климатическим проблемам и целям устойчивого развития. "Мы полагаем, что все выиграют от этого", - заключил он.