7 ноября, 10:54,
обновлено 7 ноября, 11:11

Сбер ожидает в 2023 году рекордную прибыль для всего сектора

По мнению главы кредитной организации Германа Грефа, следующий год в отсутствии шоков также может стать успешным для российских банков

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сбер ожидает по итогам 2023 года рекордную прибыль для себя и для всего банковского сектора РФ, заявил глава кредитной организации Герман Греф журналистам.

"Год, скорее всего, действительно будет самым успешным за весь период, и для нас мы ожидаем рекордной прибыли, и для банковского сектора тоже", - сказал он.

По его мнению, следующий год в отсутствии шоков также может стать успешным для российских банков. "Что будет в следующем году пока сказать сложно, я имею в виду банковский сектор. Мы смотрим позитивно на развитие нашего бизнеса, мы в следующем году надеемся тоже на очень хорошие показатели, рекордные показатели", - добавил Греф. 

Теги:
РоссияГреф, Герман Оскарович
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